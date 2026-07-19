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Масштабный ракетный удар по Киеву. Под обстрел попали и районы вблизи посольства Азербайджана
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Масштабный ракетный удар по Киеву. Под обстрел попали и районы вблизи посольства Азербайджана

Армия Израиля готовится

10:31 143

Армия Израиля готовится к возможной внезапной атаке Ирана на израильский тыл, пишет военный корреспондент израильского издания Walla Амир Бухбут со ссылкой на источники в системе безопасности Израиля.

Отмечается. что подготовка ведется в соответствии с указаниями политического руководства и по итогам совещания, проведенного 16 июля министром обороны Исраэлем Кацем.

По оценке израильских специалистов, Тегеран пока избегает прямого удара по Израилю, возможно, опасаясь, что ответ будет «более мощным и жестким», чем прежде. Однако ближайшие дни в системе безопасности Израиля называют «критическими»: они должны показать, изменят ли США характер ударов по Ирану и продолжит ли Тегеран оставлять Израиль за рамками противостояния.

Источники Walla передают, что за время, прошедшее после предыдущего этапа войны, Управление военной разведки ЦАХАЛ расширило банк целей в Иране. ВВС Израиля готовятся к возможному возобновлению боевых действий с учетом новых разведывательных данных.

Кроме того, по словам собеседников издания, расширилось взаимодействие Израиля с другими государствами региона. Механизм координации с США сохраняется на максимально тесном уровне, чтобы в случае необходимости быстро перейти от повседневного режима к чрезвычайному.

Бухбут отмечает, что американские вооруженные силы продолжают наращивать присутствие на Ближнем Востоке, в том числе перебрасывая самолеты-заправщики на израильские авиабазы.

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