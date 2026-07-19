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Предупреждение МЧС Азербайджана

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Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с прогнозируемыми нестабильными погодными условиями.

По данным Национальной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни на территории Азербайджана ожидаются интенсивные дожди, кратковременные сели на некоторых горных реках, грозы и сильный ветер. В связи с этим МЧС рекомендует населению при угрозе селей и наводнений держаться подальше от зон риска.

В ведомстве напомнили, что в условиях сильного ветра запрещается плавать, а также выходить в море маломерным судам. При сильном ветре рекомендуется держаться подальше от легких конструкций, временных сооружений, зданий, рекламных щитов, линий электропередачи, электрических столбов и высоких деревьев. Также из-за повышенного риска распространения огня в ветреную погоду необходимо особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Во время грозы следует отключить электроприборы от сети, не пользоваться телефонами, не приближаться к линиям электропередачи, молниеотводам, желобам и антеннам, не укрываться под высокими деревьями. 

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