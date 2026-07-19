Трамп о потерях США в войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп после гибели двух американских военнослужащих в Иордании в результате удара Ирана заявил, что Соединенные Штаты в конфликте с исламской республикой несут значительно меньшие потери, чем в войнах во Вьетнаме или Афганистане.

После обвинений со стороны нескольких демократов-конгрессменов в гибели американских солдат Трамп сказал в интервью The New York Post: «Вы когда-нибудь спрашивали, сколько людей погибло во Вьетнаме? Вы когда-нибудь спрашивали, сколько людей погибло в Афганистане за один день? За один день — при Сонном Джо Байдене».