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Погибшего у берегов Одессы капитана-азербайджанца похоронили

11:24 601

Капитана Самеда Насруллаева, погибшего в результате атаки на судно у берегов Одессы, после прощания в родном поселке Балыгчылар в Лянкяране похоронили на местном кладбище, сообщают местные СМИ.

14 июля у побережья Одессы подверглось атаке беспилотника гражданское торговое судно Atlas Bey, принадлежащее турецкой компании Okean Maritime. На борту судна находились 11 граждан Азербайджана, один из них, капитан судна, погиб. При содействии посольства Азербайджана в Киеве 15 июля через Молдову на родину были отправлены эвакуированные с борта 10 граждан Азербайджана. 16 июля тело С.Насруллаева было найдено и доставлено в Одессу.

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