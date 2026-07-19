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Морской терминал КТК атаковали беспилотники. Погрузку остановили

11:39 1178

Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) подвергся атаке с помощью беспилотников, сообщает пресс-служба компании.

«В ходе погрузочных операций на выносных причальных устройствах ВПУ-1 и ВПУ-3 два морских танкера ASIA, нефть компании «Тенгизшевройл» («Шеврон»), и NISSOS IOS, нефть компаний Кашаган Б.В. и Матен (АО НК «КазМунайГаз»), подверглись целенаправленной террористической атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов. На борту танкеров под флагами Либерии (ASIA ) и Маршалловых островов (NISSOS IOS) находятся международные экипажи. В результате нападения на танкере ASIA возник пожар, который был потушен с участием вспомогательных сил аварийного реагирования КТК», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «погрузка нефти остановлена. Пострадавших и жертв среди сотрудников КТК, а также подрядных организаций нет. Розлива нефти не допущено. Медицинская помощь членами экипажа не запрашивалась. Танкера сохранили плавучесть, проводится оценка повреждений».

В КТК указали, что это «уже пятый акт прямой агрессии против сугубо гражданского объекта КТК, находящегося под защитой международного права».

«Каспийский трубопроводный консорциум объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы. Полагаем, что атака на объект компании и гражданские суда в акватории Морского терминала КТК – это атака и на интересы стран-участниц КТК», – сказано в сообщении.

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