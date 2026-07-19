Мост, танкеры, ЗРК, подстанции: новые удары по объектам России и в Крыму

«В ночь на 19 июля 2026 года в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных военных и военно-экономических целей противника», – цитирует Интерфакс-Украина сообщение Генштаба.

Подразделения Сил обороны Украины в ночь на воскресенье, 19 июля, нанесли удары по ряду российских военных и военно-экономических объектов, поразив, в частности, два танкера, плавучий кран, зенитный ракетный комплекс «Бук» и автомобильный мост, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба ВСУ, поражены два танкера в акватории Черного моря и плавучий кран в акватории Азовского моря. Отмечается, что танкеры используются для транспортировки российской нефти, нефтепродуктов и топлива, плавучие краны обеспечивают портовые работы, погрузку и разгрузку грузов, а также «поддерживают функционирование военной морской логистики».

Генштаб ВСУ не упоминает атаку, о которой заявил Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).

Кроме того, украинские военные поразили зенитный ракетный комплекс «Бук» в районе захваченного Зеленополья Запорожской области Украины. Также поражен автомобильный мост вблизи оккупированного Новоэкономического в Донецкой области, который, по информации Генштаба, российские войска «использовали для обеспечения военной логистики».

В свою очередь, командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил, что в ночь на 19 июля были атакованы 13 энергоузлов и подстанций: восемь в аннексированном Крыму и еще пять — на оккупированных территориях юга и востока Украины, в Черном море — четыре судна «теневого флота» РФ. В своем Telegram-канале он отметил, что с 1 по 19 июля «общее число пораженных целей достигло 176 единиц».