Миллиарды долларов получил Иран от продажи нефти

За время перемирия с США благодаря снятой блокаде портов Иран продал нефти на $5-6 млрд. В общей сложности из страны было вывезено около 70 млн баррелей нефти, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на нефтяных аналитиков и организацию United Against Nuclear Iran.

По данным газеты, с конца июня около 20 иранских танкеров, переполненных нефтью, начали прибывать в воды у восточного побережья Малайзии. WSJ отмечает, что при продаже нефти Иран придерживается проверенной тактики, позволяющей обходить санкции США — отправляя нефть в район за пределами вод Малайзии, примерно посередине между Ираном и Китаем. После прибытия в установленное место суда с иранской нефтью используют шланги для ее перегрузки на другие нефтяные танкеры, которые в дальнейшем зачастую направляются на частные нефтеперерабатывающие заводы в Китае.

Аналитики в беседе с WSJ отмечают, что увеличение числа иранских судов в азиатских водах может означать, что в ближайшее время Иран получит миллиардные доходы от своей нефти.