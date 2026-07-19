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О погоде на завтра: синоптики прогнозируют дожди и ветер

13:15 849

В понедельник, 20 июля, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможны кратковременные дожди, северо-западный ветер временами усилится, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе. 

Температура воздуха ночью составит 22-24, днем 27-30 тепла. Атмосферное давление 760 мм рт. ст., относительная влажность ночью 70-75%, днем 55-60%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно ясная погода, однако в отдельных горных и предгорных регионах возможны дожди, местами ливневые, грозы и град. Прогнозируется умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 22-26, днем 33-38 тепла, в горах ночью 13-18, днем - 23-28 тепла.

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