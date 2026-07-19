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Российский удар уничтожил в Киеве завод и склады производителя военной амуниции

13:28 1205

Завод Ukrtac разрушен в результате ночного удара по Киеву, пишет «РБК-Украина» со ссылкой на основателя компании Севериона Дангадзе.

Ukrtac — украинский производитель военной амуниции и индивидуальной баллистической защиты, бронежилетов, штурмовых рюкзаков и баулов, отмечает издание.

«В результате прямого ракетного попадания полностью уничтожен завод Ukrtac и наши склады», — написал Дангадзе в Facebook. Он назвал сегодняшний обстрел «самой большой трагедией в истории компании». Дангадзе подчеркнул, что компания потеряла здания, оборудование и имущество, однако команда продолжит работать и будет восстанавливать производство. По его словам, никто из работников не погиб.

Минобороны России утром заявило о массированном ударе по военным предприятиям и логистическим компаниям в Киеве и Киевской области. Российские военные атаковали Украину 41 ракетой и 125 дронами, основным направлением атаки была столица Украины, сообщили Воздушные силы ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «совершила одну из самых массированных баллистических атак на Киев».

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