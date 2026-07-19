Очередь за бензином и в Иране

Издание Iran International опубликовало видео, на котором запечатлена длинная очередь автомобилей у автозаправочной станции в городе Ираншахр в иранской провинции Систан и Белуджистан.
На фоне ударов США по югу Ирана водители ожидают возможности заправиться топливом.
Video shows a long line of vehicles waiting outside a gas station in Iranshahr, in Iran's Sistan and Baluchestan province, to refuel amid US attacks on southern Iran. pic.twitter.com/Y0oAd8ibF2— Iran International English (@IranIntl_En) July 19, 2026