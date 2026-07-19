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Очередь за бензином и в Иране

видео
13:44 837

Издание Iran International опубликовало видео, на котором запечатлена длинная очередь автомобилей у автозаправочной станции в городе Ираншахр в иранской провинции Систан и Белуджистан.

На фоне ударов США по югу Ирана водители ожидают возможности заправиться топливом.

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Боевые действия не стихают. США бомбят Иран и теряют военных. Тегеран готовит «более суровый удар»
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10:31 2168
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