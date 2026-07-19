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Задержаны братья Тейт: Британия требует их экстрадиции. В июне они посещали Россию

13:56 730

Блогера Эндрю Тейта, ставшего известным благодаря женоненавистническим высказываниям и пропаганде «традиционной мужественности», и его брата Тристана задержали в Майами по запросу властей Великобритании, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя ведомства Брэди Маккаррона.

Лондон требует их экстрадиции по делам об изнасилованиях, торговле людьми и других сексуальных преступлениях.

Братьев взяли под стражу 18 июля на основании засекреченного ордера. Как ожидается, в начале следующей недели они предстанут перед федеральным судом в Майами. Подробности самого американского производства пока не раскрываются.

Королевская прокурорская служба Великобритании сообщила, что запросила экстрадицию братьев как по 21 обвинению, предъявленному ранее, так и по 38 новым эпизодам. В общей сложности им предстоит ответить по 59 пунктам обвинения, связанным с семью предполагаемыми потерпевшими. 

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