Задержаны братья Тейт: Британия требует их экстрадиции. В июне они посещали Россию

Блогера Эндрю Тейта, ставшего известным благодаря женоненавистническим высказываниям и пропаганде «традиционной мужественности», и его брата Тристана задержали в Майами по запросу властей Великобритании, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя ведомства Брэди Маккаррона.

Лондон требует их экстрадиции по делам об изнасилованиях, торговле людьми и других сексуальных преступлениях.

Братьев взяли под стражу 18 июля на основании засекреченного ордера. Как ожидается, в начале следующей недели они предстанут перед федеральным судом в Майами. Подробности самого американского производства пока не раскрываются.