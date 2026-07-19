В Иране опасаются наземного вторжения США

Соединенные Штаты могут попытаться начать наземное вторжение в Иран с юга, запада и востока, после того как возьмут под контроль Ормузский пролив. Об этом заявил иранский депутат Аббас Папизаде в интервью агентству Isna.

«Сценарий, который Америка рассматривает, состоит в том, чтобы сначала взять под контроль Ормузский пролив у Ирана, а после того, как ей удастся гарантировать транзит нефти на американский рынок и к своим союзникам, она спланирует наземное вторжение с юга, запада и востока страны и атакует почти все провинции страны», — утверждает депутат.

По его мнению, Тегеран должен «дать решительный и жесткий ответ», изменив свою военную политику с оборонительной на наступательную: «Время истекло, и наша военная сфера должна наносить удары по всей вражеской инфраструктуре».

Президент США Дональд Трамп 13 июля объявил, что США возьмут Ормузский пролив под свой контроль. Позднее США заявили о возобновлении морской блокады Ирана.