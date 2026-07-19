США отвергли предложение Израиля

Израиль предложил Соединенным Штатам присоединиться к военным действиям против Ирана, однако это предложение было отвергнуто администрацией США. От этом сообщает саудовский телеканал «Аль-Хадат» со ссылкой на неназванного официального представителя Израиля.

Собеседник канала отметил: Израиль готов к отражению ударов не только Ирана, но и его сателлитов. По его словам, если Израиль подвергнется атаке, то, скорее всего, вступит в войну. Однако США считают и это нежелательным.

Источник также рассказал о расколе в иранском руководстве и о том, что иранские спецслужбы планировали покушения на израильских руководителей в ответ на убийство аятоллы Али Хаменеи.