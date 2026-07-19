В Иордании опровергают заявление посольства США

Власти Иордании не выявили каких-либо потенциальных угроз в последние часы и не отдавали распоряжений об эвакуации аэропорта или морского порта Акабы, сообщило в воскресенье государственное информагентство Иордании со ссылкой на представителя правительства.
Это заявление последовало за ранее сделанным предупреждением посольства США в Иордании, в котором американцам рекомендовалось избегать поездок в аэропорт и морской порт Акабы из-за «конкретной и достоверной угрозы».
Reuters со ссылкой на генерального директора компании, управляющей портами Акабы, сообщило, что морской порт продолжает работать в обычном режиме и эвакуация не проводилась.
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В связи с угрозой власти Иордании эвакуировали международный аэропорт и морской порт Акабы, сообщило посольство США в Аммане.
Портовый город Акаба расположен на юге королевства, на побережье Акабского залива в Красном море, напротив израильского города Эйлата
«Мы настоятельно рекомендуем гражданам США избегать поездок в порт и аэропорт. Необходимо следовать указаниям иорданских властей. Мы также рекомендуем не посещать расположенные в Иордании военные базы», – сообщает посольство США.
18 июля власти США опубликовали предупреждение для своих граждан по всему миру. Гражданам США рекомендовано соблюдать особую осторожность: «Растущая на Ближнем Востоке напряженность повышает опасность того, что террористические группировки, поддерживающие Иран, попытаются нанести удар по объектам, связанным с США за пределами нашей страны».