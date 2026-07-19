В Иордании опровергают заявление посольства США

Власти Иордании не выявили каких-либо потенциальных угроз в последние часы и не отдавали распоряжений об эвакуации аэропорта или морского порта Акабы, сообщило в воскресенье государственное информагентство Иордании со ссылкой на представителя правительства.

Это заявление последовало за ранее сделанным предупреждением посольства США в Иордании, в котором американцам рекомендовалось избегать поездок в аэропорт и морской порт Акабы из-за «конкретной и достоверной угрозы».

Reuters со ссылкой на генерального директора компании, управляющей портами Акабы, сообщило, что морской порт продолжает работать в обычном режиме и эвакуация не проводилась.