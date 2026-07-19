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Столкнулись автомобиль и мотоцикл: в Исмаиллы трое погибших

14:48 245

В Исмаиллинском районе при столкновении автомобиля Opel с мотоциклом Honda погибли три человека. Среди погибших двое находились автомобиле, третий — водитель мотоцикла.

В региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело.

В МЧС сообщили, что пожарные-спасатели Исмаиллинской районной пожарной части Государственной службы пожарной охраны министерства были направлены к месту ДТП в селе Топчу Исмаиллинского района. Сотрудники ведомства с помощью специального оборудования извлекли тело одного из погибших из искореженного автомобиля.

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