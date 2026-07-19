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Иран обвиняет США в атаке на строящуюся АЭС

15:15 747

Строящаяся атомная электростанция «Дарховин» на юго-западе Ирана подверглась ударам ВС США в ночь на 19 июля, сообщила Организация атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

«Террористический и преступный режим США... в воскресенье около 03:39 утра по местному времени (04:09 по Баку) нанес удар несколькими снарядами по строящемуся объекту электростанции «Дарховин», - утверждается в заявлении ОАЭИ.

Организация объявила, что «американская атака на АЭС, которая все еще находится на стадии строительства, представляет собой нападение на ядерный объект мирного назначения». Информация о масштабах разрушений не приводится.

По утверждению иранской стороны, станция находится под гарантиями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а удар по ней является «вопиющим преступлением против международного права».

Строительство АЭС стартовало в 2022 году.

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