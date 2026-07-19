USD 1.7000
EUR 1.9442
RUB 2.1767
Подписаться на уведомления
41 ракета по Киеву. Повреждено и здание посольства Азербайджана
Новость дня
41 ракета по Киеву. Повреждено и здание посольства Азербайджана

Доступ ограничен: Аракчи рассказал, что не встречался с верховным лидером Ирана

15:42 849

Окончательное решение по вопросу о сохранении прекращения огня или начале войны принимает верховный лидер Моджтаба Хаменеи – после консультаций с Высшим советом национальной безопасности, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Аракчи, как и председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф считается лидером фракции иранского руководства, выступающей за урегулирование конфликта. Именно они вели переговоры с американцами и, по мнению иранских консерваторов, несут ответственность за фиаско.

Аракчи, подвергшийся критике со стороны конкурирующих политических фракций после временного соглашения с Соединенными Штатами, заявил, что Иран согласился возобновить переговоры после того, как Вашингтон вновь пригрозил военными действиями. «Именно решение о начале переговоров продемонстрировало то, что дипломатические варианты решения себя исчерпали», – сказал он.

Министр иностранных дел Ирана заявил, что после того как Моджтаба Хаменеи стал верховным лидером страны, он лично с ним не встречался. По словам Аракчи, с верховным лидером смогло увидеться лишь «очень небольшое число» людей. Он подчеркнул, что доступ к Моджтабе Хаменеи остается крайне ограниченным, а круг лиц, имеющих возможность личной встречи с ним, минимален.

Финал ЧМ-2026: Испания против Месси
Финал ЧМ-2026: Испания против Месси
16:58 279
Доступ ограничен: Аракчи рассказал, что не встречался с верховным лидером Ирана
Доступ ограничен: Аракчи рассказал, что не встречался с верховным лидером Ирана
15:42 850
Зеленский заявил об ударе по нефтебазам и танкерам России
Зеленский заявил об ударе по нефтебазам и танкерам России обновлено 15:25
15:25 5841
Ормуз в огне — Джейхан в плюсе
Ормуз в огне — Джейхан в плюсе Ясин Озтюрк комментирует для haqqin.az
18 июля 2026, 20:04 5019
В Иране опасаются наземного вторжения США
В Иране опасаются наземного вторжения США
14:09 1965
Российский удар уничтожил в Киеве завод и склады производителя военной амуниции
Российский удар уничтожил в Киеве завод и склады производителя военной амуниции
13:28 1902
Подозрительная «сходка» олигархов
Подозрительная «сходка» олигархов Отдых или планы? все еще актуально
18 июля 2026, 17:18 10497
Пожар во время испытаний на полигоне «Азерсилах»
Пожар во время испытаний на полигоне «Азерсилах»
12:25 2579
Мост, танкеры, ЗРК, подстанции: новые удары по объектам России и в Крыму
Мост, танкеры, ЗРК, подстанции: новые удары по объектам России и в Крыму новость дополнена
12:12 2301
Морской терминал КТК атаковали беспилотники. Погрузку остановили
Морской терминал КТК атаковали беспилотники. Погрузку остановили
11:39 2559
Боевые действия не стихают. США бомбят Иран и теряют военных. Тегеран готовит «более суровый удар»
Боевые действия не стихают. США бомбят Иран и теряют военных. Тегеран готовит «более суровый удар» видео
09:37 4500

ЭТО ВАЖНО

Финал ЧМ-2026: Испания против Месси
Финал ЧМ-2026: Испания против Месси
16:58 279
Доступ ограничен: Аракчи рассказал, что не встречался с верховным лидером Ирана
Доступ ограничен: Аракчи рассказал, что не встречался с верховным лидером Ирана
15:42 850
Зеленский заявил об ударе по нефтебазам и танкерам России
Зеленский заявил об ударе по нефтебазам и танкерам России обновлено 15:25
15:25 5841
Ормуз в огне — Джейхан в плюсе
Ормуз в огне — Джейхан в плюсе Ясин Озтюрк комментирует для haqqin.az
18 июля 2026, 20:04 5019
В Иране опасаются наземного вторжения США
В Иране опасаются наземного вторжения США
14:09 1965
Российский удар уничтожил в Киеве завод и склады производителя военной амуниции
Российский удар уничтожил в Киеве завод и склады производителя военной амуниции
13:28 1902
Подозрительная «сходка» олигархов
Подозрительная «сходка» олигархов Отдых или планы? все еще актуально
18 июля 2026, 17:18 10497
Пожар во время испытаний на полигоне «Азерсилах»
Пожар во время испытаний на полигоне «Азерсилах»
12:25 2579
Мост, танкеры, ЗРК, подстанции: новые удары по объектам России и в Крыму
Мост, танкеры, ЗРК, подстанции: новые удары по объектам России и в Крыму новость дополнена
12:12 2301
Морской терминал КТК атаковали беспилотники. Погрузку остановили
Морской терминал КТК атаковали беспилотники. Погрузку остановили
11:39 2559
Боевые действия не стихают. США бомбят Иран и теряют военных. Тегеран готовит «более суровый удар»
Боевые действия не стихают. США бомбят Иран и теряют военных. Тегеран готовит «более суровый удар» видео
09:37 4500
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться