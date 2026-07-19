Доступ ограничен: Аракчи рассказал, что не встречался с верховным лидером Ирана

Окончательное решение по вопросу о сохранении прекращения огня или начале войны принимает верховный лидер Моджтаба Хаменеи – после консультаций с Высшим советом национальной безопасности, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Аракчи, как и председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф считается лидером фракции иранского руководства, выступающей за урегулирование конфликта. Именно они вели переговоры с американцами и, по мнению иранских консерваторов, несут ответственность за фиаско.

Аракчи, подвергшийся критике со стороны конкурирующих политических фракций после временного соглашения с Соединенными Штатами, заявил, что Иран согласился возобновить переговоры после того, как Вашингтон вновь пригрозил военными действиями. «Именно решение о начале переговоров продемонстрировало то, что дипломатические варианты решения себя исчерпали», – сказал он.

Министр иностранных дел Ирана заявил, что после того как Моджтаба Хаменеи стал верховным лидером страны, он лично с ним не встречался. По словам Аракчи, с верховным лидером смогло увидеться лишь «очень небольшое число» людей. Он подчеркнул, что доступ к Моджтабе Хаменеи остается крайне ограниченным, а круг лиц, имеющих возможность личной встречи с ним, минимален.