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В Ормузе ситуация ухудшается

говорят эксперты
16:09 670

Ситуация с безопасностью в Ормузском проливе вернулась к «наихудшему сценарию» для нефтяных танкеров из-за атак Ирана по судам, пишет CNBC со ссылкой на гендиректора компании Marisks Димитриса Маниатиса, которая предоставляет услуги по оценке морских рисков.

«Мы наблюдаем сокращение объема транзита через Ормузский пролив, и сейчас экипажи судов обеспокоены еще больше, чем раньше. Никто не хочет двигаться», — сказал Маниатис.

По данным Международной морской организации, с 6 июля по меньшей мере девять судов подверглись нападениям, поскольку Иран стремится заставить суда следовать через Ормузский пролив в своих территориальных водах, а не по маршруту вдоль побережья Омана, который охраняется ВС США.

14 июля, по данным ИМО, в результате атаки Ирана на нефтяной танкер «Аль-Бахья» у берегов Омана один моряк погиб, еще трое получили ранения. В тот же день 11 моряков пострадали в результате нападения на танкер «Момбаса Б».

Главный специалист по безопасности ассоциации BIMCO Якоб Ларсен заявил, что Иран для атак использовал противокорабельные ракеты. По мнению Ларсена, текущая ситуация в Ормузском проливе показывает, что стороны двигаются к эскалации «и ситуация вполне может со временем ухудшиться».

18 июля Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удары ракетами и беспилотниками по четырем судам, пытавшимся пройти через Ормузский пролив. Ранее в КСИР сообщили о подрыве двух нефтяных танкеров с последующим возгоранием, однако в CENTCOM данную информацию опровергли.

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