Кувейтцев призвали экономить электроэнергию: Иран бьет по электростанции и опреснительному заводу

Станция по выработке электроэнергии и опреснению воды в Кувейте снова подверглась атаке со стороны Ирана, на объекте вспыхнул пожар. Об этом сообщило Министерство электроэнергетики, водных ресурсов и возобновляемых источников энергии арабского государства.

«В результате... иранской агрессии, которой подвергается Государство Кувейт, станция по выработке электроэнергии и опреснению воды... подверглась нападению, что привело к возгоранию на некоторых объектах инфраструктуры станции и выходу из строя большого числа энергоблоков», - говорится в заявлении.

Власти Кувейта вновь обратились к подданным и жителям страны с призывом проявить солидарность и максимально снизить потребление электроэнергии.

17 и 18 июля Министерство электроэнергетики, водных ресурсов и возобновляемых источников энергии Кувейта уже сообщало о повреждении электростанций и опреснительных установок в результате иранских ударов. Тогда на объектах также вспыхнули пожары, при тушении которых пострадали несколько сотрудников экстренных служб.