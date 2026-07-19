Поручение Трампа: внести Иран в антироссийский пакет санкций

Республиканцам в Сенате США следует дополнить законопроект о санкциях против РФ, добавив в него ограничительные меры против Ирана, заявил в воскресенье американский президент Дональд Трамп.

«Республиканцам следует добавить Иран в законопроект о санкциях против России», - написал он в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, такого дополнения хотел бы ныне покойный сенатор Линдси Грэм, который был инициатором предложений об антироссийских санкциях. «Это то, что Линдси (Грэм) хотел сделать, и это должно было произойти. ВАЖНО!!!» - добавил Трамп, говоря о мерах против Ирана.

Ранее Трамп заявлял, что есть «хороший шанс», что законопроект умершего сенатора о санкциях будет принят. Он также допускал, что в новую инициативу могут быть включены Иран и «Хезболла».