Грузия предложила США начать «все с чистого листа»

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что письмо президента США Дональда Трампа на его имя — «сигнал о возможности скорого потепления в отношениях между двумя странами». Об этом сообщает Interpressnews.

По словам главы грузинского правительства, Тбилиси также «готов полностью перезагрузить отношения с США, восстановив стратегическое партнерство», и «сделать все это с чистого листа, с конкретным планом действий».

Накануне президент США направил Ираклию Кобахидзе благодарственное письмо за поздравления с 250-летием независимости Америки. В послании Трамп выразил желание укреплять отношения двух стран, «чтобы вместе двигаться к более безопасному, процветающему и мирному будущему». В письме говорится, что Дональд Трамп «очень ценит дружбу с теми партнерами, которые разделяют американские идеалы», и благодарит грузинские власти за «присоединение к празднованию американских принципов жизни, свободы и стремление к счастью».