USD 1.7000
EUR 1.9442
RUB 2.1767
Подписаться на уведомления
41 ракета по Киеву. Повреждено и здание посольства Азербайджана
Новость дня
41 ракета по Киеву. Повреждено и здание посольства Азербайджана

Грузия предложила США начать «все с чистого листа»

16:50 195

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что письмо президента США Дональда Трампа на его имя — «сигнал о возможности скорого потепления в отношениях между двумя странами». Об этом сообщает Interpressnews.

По словам главы грузинского правительства, Тбилиси также «готов полностью перезагрузить отношения с США, восстановив стратегическое партнерство», и «сделать все это с чистого листа, с конкретным планом действий».

Накануне президент США направил Ираклию Кобахидзе благодарственное письмо за поздравления с 250-летием независимости Америки. В послании Трамп выразил желание укреплять отношения двух стран, «чтобы вместе двигаться к более безопасному, процветающему и мирному будущему». В письме говорится, что Дональд Трамп «очень ценит дружбу с теми партнерами, которые разделяют американские идеалы», и благодарит грузинские власти за «присоединение к празднованию американских принципов жизни, свободы и стремление к счастью».

Финал ЧМ-2026: Испания против Месси
Финал ЧМ-2026: Испания против Месси
16:58 285
Доступ ограничен: Аракчи рассказал, что не встречался с верховным лидером Ирана
Доступ ограничен: Аракчи рассказал, что не встречался с верховным лидером Ирана
15:42 852
Зеленский заявил об ударе по нефтебазам и танкерам России
Зеленский заявил об ударе по нефтебазам и танкерам России обновлено 15:25
15:25 5844
Ормуз в огне — Джейхан в плюсе
Ормуз в огне — Джейхан в плюсе Ясин Озтюрк комментирует для haqqin.az
18 июля 2026, 20:04 5021
В Иране опасаются наземного вторжения США
В Иране опасаются наземного вторжения США
14:09 1968
Российский удар уничтожил в Киеве завод и склады производителя военной амуниции
Российский удар уничтожил в Киеве завод и склады производителя военной амуниции
13:28 1902
Подозрительная «сходка» олигархов
Подозрительная «сходка» олигархов Отдых или планы? все еще актуально
18 июля 2026, 17:18 10497
Пожар во время испытаний на полигоне «Азерсилах»
Пожар во время испытаний на полигоне «Азерсилах»
12:25 2581
Мост, танкеры, ЗРК, подстанции: новые удары по объектам России и в Крыму
Мост, танкеры, ЗРК, подстанции: новые удары по объектам России и в Крыму новость дополнена
12:12 2303
Морской терминал КТК атаковали беспилотники. Погрузку остановили
Морской терминал КТК атаковали беспилотники. Погрузку остановили
11:39 2560
Боевые действия не стихают. США бомбят Иран и теряют военных. Тегеран готовит «более суровый удар»
Боевые действия не стихают. США бомбят Иран и теряют военных. Тегеран готовит «более суровый удар» видео
09:37 4500

ЭТО ВАЖНО

Финал ЧМ-2026: Испания против Месси
Финал ЧМ-2026: Испания против Месси
16:58 285
Доступ ограничен: Аракчи рассказал, что не встречался с верховным лидером Ирана
Доступ ограничен: Аракчи рассказал, что не встречался с верховным лидером Ирана
15:42 852
Зеленский заявил об ударе по нефтебазам и танкерам России
Зеленский заявил об ударе по нефтебазам и танкерам России обновлено 15:25
15:25 5844
Ормуз в огне — Джейхан в плюсе
Ормуз в огне — Джейхан в плюсе Ясин Озтюрк комментирует для haqqin.az
18 июля 2026, 20:04 5021
В Иране опасаются наземного вторжения США
В Иране опасаются наземного вторжения США
14:09 1968
Российский удар уничтожил в Киеве завод и склады производителя военной амуниции
Российский удар уничтожил в Киеве завод и склады производителя военной амуниции
13:28 1902
Подозрительная «сходка» олигархов
Подозрительная «сходка» олигархов Отдых или планы? все еще актуально
18 июля 2026, 17:18 10497
Пожар во время испытаний на полигоне «Азерсилах»
Пожар во время испытаний на полигоне «Азерсилах»
12:25 2581
Мост, танкеры, ЗРК, подстанции: новые удары по объектам России и в Крыму
Мост, танкеры, ЗРК, подстанции: новые удары по объектам России и в Крыму новость дополнена
12:12 2303
Морской терминал КТК атаковали беспилотники. Погрузку остановили
Морской терминал КТК атаковали беспилотники. Погрузку остановили
11:39 2560
Боевые действия не стихают. США бомбят Иран и теряют военных. Тегеран готовит «более суровый удар»
Боевые действия не стихают. США бомбят Иран и теряют военных. Тегеран готовит «более суровый удар» видео
09:37 4500
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться