Финал ЧМ-2026: Испания против Месси

Сегодня в 23:00 по бакинскому времени начнется финальный матч чемпионата мира по футболу, в котором встретятся сборные Испании и Аргентины.

Игра пройдет на стадионе «Метлайф», расположенном в пригороде Нью-Йорка Ист-Ратерфорде. Судить встречу будет бригада арбитров из Словении во главе со Славко Винчичем. В финале сборные Испании и Аргентины сыграют мячом от Adidas. Модель выполнена в белом цвете с черно-золотыми вставками и красными деталями. На мяче указаны названия городов, которые приняли игры мирового первенства.

Аргентина - действующий чемпион мира. Аргентинцы побеждали на мундиалях в 1978, 1986 и 2022 годах. Испания выиграла ЧМ один раз - в 2010-м. На чемпионатах мира испанцы и аргентинцы встречались лишь раз. На ЧМ-1966 Аргентина на групповой стадии выиграла со счетом 2:1. Еще 13 раз нынешние финалисты играли друг с другом в товарищеских матчах. Шесть раз победила Испания, пять раз - Аргентина, два раза была зафиксирована ничья. В последний раз соперники встречались в 2018 году в Мадриде. Испания разгромила Аргентину со счетом 6:1. Месси в том матче не играл.

Начиная с 2002 года чемпионаты мира выигрывают разные команды: Бразилия (2002), Италия (2006), Испания (2010), Германия (2014), Франция (2018), Аргентина (2022). Сегодня эта серия прервется. Аргентина в случае победы догонит по количеству чемпионских титулов Германию и Италию. Испания же может сравняться с Уругваем и Францией. Помимо борьбы за титул чемпиона мира, продолжается гонка лучших бомбардиров. У француза Килиана Мбаппе 10 голов и 4 результативные передачи. У Месси 8 голов и 4 ассиста.