Финал ЧМ-2026: Испания против Месси

Сегодня в 23:00 по бакинскому времени начнется финальный матч чемпионата мира по футболу, в котором встретятся сборные Испании и Аргентины.
Игра пройдет на стадионе «Метлайф», расположенном в пригороде Нью-Йорка Ист-Ратерфорде. Судить встречу будет бригада арбитров из Словении во главе со Славко Винчичем.
В финале сборные Испании и Аргентины сыграют мячом от Adidas. Модель выполнена в белом цвете с черно-золотыми вставками и красными деталями. На мяче указаны названия городов, которые приняли игры мирового первенства.
Аргентина - действующий чемпион мира. Аргентинцы побеждали на мундиалях в 1978, 1986 и 2022 годах. Испания выиграла ЧМ один раз - в 2010-м.
На чемпионатах мира испанцы и аргентинцы встречались лишь раз. На ЧМ-1966 Аргентина на групповой стадии выиграла со счетом 2:1.
Еще 13 раз нынешние финалисты играли друг с другом в товарищеских матчах. Шесть раз победила Испания, пять раз - Аргентина, два раза была зафиксирована ничья. В последний раз соперники встречались в 2018 году в Мадриде. Испания разгромила Аргентину со счетом 6:1. Месси в том матче не играл.
Начиная с 2002 года чемпионаты мира выигрывают разные команды: Бразилия (2002), Италия (2006), Испания (2010), Германия (2014), Франция (2018), Аргентина (2022). Сегодня эта серия прервется. Аргентина в случае победы догонит по количеству чемпионских титулов Германию и Италию. Испания же может сравняться с Уругваем и Францией.
Помимо борьбы за титул чемпиона мира, продолжается гонка лучших бомбардиров. У француза Килиана Мбаппе 10 голов и 4 результативные передачи. У Месси 8 голов и 4 ассиста.
По количеству голов на всех чемпионатах мира тоже лидирует Мбаппе: 22 гола у него, 21 - у Месси.
Перед финалом Месси обратился к партнерам по команде и болельщикам:
«Самым прекрасным за все эти годы были не только титулы, но и весь путь, который мы прошли. Каждый день рядом с этой командой, совместная борьба, умение подниматься после тяжелых моментов и наслаждаться каждым шагом.
Спасибо каждому из моих партнеров по команде, тренерскому штабу и всем людям, которые каждый день делают все возможное, чтобы эта сборная оставалась одной большой семьей. Что бы ни произошло, эта команда уже написала историю, которую мы никогда не забудем, которую никто не сможет стереть. Вперед, Аргентина!» — написал Месси на своих страницах в социальных сетях.