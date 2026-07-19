Тройной удар России: под Харьковом четверо погибших, много раненых

Российские войска нанесли ракетный удар по почтовому терминалу в пригороде Харькова. В результате атаки погибли трое мужчин в возрасте 24, 45 и 62 лет, еще 20 человек получили ранения, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Впоследствии в больнице скончался еще один пострадавший — 25-летний мужчина. В настоящее время в медицинских учреждениях Харькова находятся 12 пострадавших, им оказывается необходимая помощь, сказал Синегубов.