Аракчи намекает на предательство: Я был там, когда убили Хаменеи

Израиль смог получить информацию о совещаниях высшего руководства страны из-за серьезной утечки разведывательной информации, которая до сих пор не устранена, сказал министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Заявления Аракчи распространило агентство Fars.

Глава иранского МИД рассказал, что утром в день начала войны (28 февраля) находился в резиденции верховного лидера Али Хаменеи. Около 08:00 он встретился с президентом Ирана и предупредил его, что обстановка напоминает подготовку к войне. Позже Аракчи прибыл к главе аппарата Хаменеи, Али Асгару Хиджази, чтобы передать отчет о переговорах.

По словам министра, комплекс подвергся удару в тот момент, когда он обсуждал с Хиджази напряженную военную обстановку. Аракчи подчеркнул, что проведение совещаний иранского руководства в те дни не было необычным, однако осведомленность Израиля об их времени и месте свидетельствует о продолжающемся провале в системе безопасности.

«Это стало результатом утечки разведданных, которая, по-видимому, сохраняется до сих пор», – полагает Аракчи.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб в Тегеране 28 февраля в результате совместной воздушной операции США и Израиля. Хаменеи правил Ираном более трех десятилетий. Вместе с Хаменеи погибли члены его семьи (дочь, зять, невестка), а также ряд высокопоставленных должностных лиц, включая министра обороны Азиза Насирзаде и командующего Корпусом стражей исламской революции Мохаммада Пакпура.