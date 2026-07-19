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«Нефтчи SOCAR» не смог победить на Площади фонтанов

Отдел спорта
17:52 510

В Баку на Площади фонтанов близится к завершению этап Женской серии ФИБА по баскетболу 3х3.

Сегодня азербайджанская команда «Нефтчи SOCAR» в составе Александры Молленхауэр, Екатерины Липатовой, Аои Кацуры и Челси Кейаны Нельсон в четвертьфинале встречалась со сборной Словении и проиграла со счетом 10:13.

Напомним, вчера «Нефтчи» обыграл «Прагу» (18:14) и уступил сборной Литвы (16:21). Заняв 2-е место в группе «А», азербайджанская команда попала в четвертьфинале на победителя группы «C» Словению.

В полуфинале словенки встретятся с румынским клубом «Рапид». В другом полуфинале сойдутся Литва и Австрия.

Нынешний этап - 15-й в этом сезоне. «Нефтчи» победил на турнирах во французских Орлеане и Марселе. Также команда дважды заняла 3-е место - в столице Филиппин Маниле и в испанском Касересе.

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