Рекордные доходы ФИФА. Растет авторитет Инфантино

Первоначально ФИФА прогнозировала доход в размере $11 млрд. Источники указывают, что значительная часть увеличения доходов приходится на услуги гостеприимства и продажу билетов, особенно через дорогостоящий вторичный рынок. ФИФА получает 15% от покупателя и еще 15% от продавца на платформе перепродажи билетов.

Доходы ФИФА от проведения чемпионата мира 2026 года по футболу в США, Канаде и Мексике превысят $15 млрд, сообщает The Guardian.

Отмечается, что футбольные ассоциации, вероятно, получат часть средств из расширенного призового фонда ФИФА, хотя детали пока не согласованы. Такое финансовое положение поможет укрепить авторитет главы ФИФА Джанни Инфантино, который подвергался критике во время ЧМ-2026.

Кроме того, отмечает источник, эта ситуация также может повысить шансы США на проведение еще одного ЧМ в ближайшем будущем. Следующий чемпионат мира, на который можно подать заявку, состоится в 2038 году. На приеме в пятницу Дональд Трамп подтвердил желание страны провести турнир снова. США также ведут переговоры с ФИФА о проведении клубного чемпионата мира в 2029 году.

В этом году на чемпионате мира по футболу ФИФА впервые использует динамическое ценообразование. Эта система позволяет стоимости билетов колебаться в зависимости от различных факторов, включая спрос, наличие билетов и популярность мероприятия. Из-за этого цены на билеты на официальной платформе перепродажи ФИФА резко выросли.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 сборных на территории трех стран: Канады, Мексики и США. Финал ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины пройдет в воскресенье, 19 июля, на «Метлайф Стэдиум» в штате Нью-Джерси. Начало в 23:00 по Баку. В перерыве решающего матча впервые в истории чемпионатов мира пройдет музыкальное шоу.