Иран казнил еще двух участников протестов

В Иране казнили двух мужчин после того, как суд признал их виновными по делу гибели сотрудников сил безопасности во время протестов в городе Исфахане в январе 2026 года, сообщают иранские СМИ.

По версии суда, обвиняемые Эрфан Эсфандиари и Гол Мохаммад Мохаммади причастны к убийству четырех полицейских. Когда полицейские умерли, обвиняемые изувечили их тела, утверждает следствие. Кроме того, как сообщается в пресс-релизе, преступники снимали свои действия на видео.

Протесты против правительства Ирана начались в конце декабря 2025 года. Люди выходили на улицы из-за обострения экономического кризиса, обвала национальной валюты и резкого роста цен. Беспорядки охватили десятки городов. 21 января генпрокурор Ирана Мохаммед Мовахед Азад объявил, что протесты были полностью подавлены.