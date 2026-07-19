Зеленский встретился с командующими и анонсировал «ключевые переговоры»

По сообщению «Украинской правды», Зеленский рассказал, что провел беседу с опытными украинскими военными, в частности с Михаилом Драпатым, Владимиром Горбатюком и Олегом Апостолом. По словам украинского президента, «это были доклады как о ситуации на направлениях, так и в целом разговор о ситуации на войне».

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с военными командующими анонсировал «ключевые переговоры» в понедельник, 20 июля.

«Важно оценить нашу дальнейшую стратегию, наши активные действия, как заставить Россию завершить эту войну достойным для Украины миром и гарантированной безопасностью… Завтра у меня ключевые переговоры. Украина должна достигать своих целей, и это произойдет», — сказал президент Украины.

Накануне Зеленский заявил, что провел беседы с экс-министром обороны Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, пообещав, что «решения по армии будут выработаны».

16, 17 и 18 июля в Киеве и других городах проходили акции с требованием вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны и уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. 18 июля Зеленский общался с командирами корпусов, которые ведут боевые действия на интенсивных участках фронта.