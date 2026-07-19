USD 1.7000
EUR 1.9442
RUB 2.1767
Подписаться на уведомления
41 ракета по Киеву. Повреждено и здание посольства Азербайджана
Новость дня
41 ракета по Киеву. Повреждено и здание посольства Азербайджана

Зеленский встретился с командующими и анонсировал «ключевые переговоры»

19:05 1394

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с военными командующими анонсировал «ключевые переговоры» в понедельник, 20 июля.

По сообщению «Украинской правды», Зеленский рассказал, что провел беседу с опытными украинскими военными, в частности с Михаилом Драпатым, Владимиром Горбатюком и Олегом Апостолом. По словам украинского президента, «это были доклады как о ситуации на направлениях, так и в целом разговор о ситуации на войне».

«Важно оценить нашу дальнейшую стратегию, наши активные действия, как заставить Россию завершить эту войну достойным для Украины миром и гарантированной безопасностью… Завтра у меня ключевые переговоры. Украина должна достигать своих целей, и это произойдет», — сказал президент Украины.

Накануне Зеленский заявил, что провел беседы с экс-министром обороны Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, пообещав, что «решения по армии будут выработаны».

16, 17 и 18 июля в Киеве и других городах проходили акции с требованием вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны и уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. 18 июля Зеленский общался с командирами корпусов, которые ведут боевые действия на интенсивных участках фронта.

Оторвало хвост: уничтожение российского бомбардировщика
Оторвало хвост: уничтожение российского бомбардировщика
20:44 353
Сначала Армения, теперь – Турция. На что намекает Россия?
Сначала Армения, теперь – Турция. На что намекает Россия? Три эксперта комментируют для haqqin.az
15:10 5012
Беспилотники атаковали танкеры с казахстанской нефтью. МИД Казахстана отвечает
Беспилотники атаковали танкеры с казахстанской нефтью. МИД Казахстана отвечает обновлено 20:20
20:20 3621
Новые санкции против России: страны Евросоюза ставят условия
Новые санкции против России: страны Евросоюза ставят условия
19:59 996
За убийство мужа-алкоголика колония строгого режима
За убийство мужа-алкоголика колония строгого режима трагедия одной семьи
19:19 1435
Зеленский встретился с командующими и анонсировал «ключевые переговоры»
Зеленский встретился с командующими и анонсировал «ключевые переговоры»
19:05 1395
Предупреждение МЧС Азербайджана
Предупреждение МЧС Азербайджана обновлено 18:36
18:36 4480
Аракчи намекает на предательство: Я был там, когда убили Хаменеи
Аракчи намекает на предательство: Я был там, когда убили Хаменеи
17:45 2883
Финал ЧМ-2026: Испания против Месси
Финал ЧМ-2026: Испания против Месси
16:58 2465
Доступ ограничен: Аракчи рассказал, что не встречался с верховным лидером Ирана
Доступ ограничен: Аракчи рассказал, что не встречался с верховным лидером Ирана
15:42 1936
Зеленский заявил об ударе по нефтебазам и танкерам России
Зеленский заявил об ударе по нефтебазам и танкерам России обновлено 15:25
15:25 7084

ЭТО ВАЖНО

Оторвало хвост: уничтожение российского бомбардировщика
Оторвало хвост: уничтожение российского бомбардировщика
20:44 353
Сначала Армения, теперь – Турция. На что намекает Россия?
Сначала Армения, теперь – Турция. На что намекает Россия? Три эксперта комментируют для haqqin.az
15:10 5012
Беспилотники атаковали танкеры с казахстанской нефтью. МИД Казахстана отвечает
Беспилотники атаковали танкеры с казахстанской нефтью. МИД Казахстана отвечает обновлено 20:20
20:20 3621
Новые санкции против России: страны Евросоюза ставят условия
Новые санкции против России: страны Евросоюза ставят условия
19:59 996
За убийство мужа-алкоголика колония строгого режима
За убийство мужа-алкоголика колония строгого режима трагедия одной семьи
19:19 1435
Зеленский встретился с командующими и анонсировал «ключевые переговоры»
Зеленский встретился с командующими и анонсировал «ключевые переговоры»
19:05 1395
Предупреждение МЧС Азербайджана
Предупреждение МЧС Азербайджана обновлено 18:36
18:36 4480
Аракчи намекает на предательство: Я был там, когда убили Хаменеи
Аракчи намекает на предательство: Я был там, когда убили Хаменеи
17:45 2883
Финал ЧМ-2026: Испания против Месси
Финал ЧМ-2026: Испания против Месси
16:58 2465
Доступ ограничен: Аракчи рассказал, что не встречался с верховным лидером Ирана
Доступ ограничен: Аракчи рассказал, что не встречался с верховным лидером Ирана
15:42 1936
Зеленский заявил об ударе по нефтебазам и танкерам России
Зеленский заявил об ударе по нефтебазам и танкерам России обновлено 15:25
15:25 7084
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться