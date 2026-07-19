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За убийство мужа-алкоголика колония строгого режима

трагедия одной семьи
Инара Рафикгызы, судебный репортер
19:19 1436

На днях завершился судебный процесс по делу 32‑летней Касиры Джафаровой, матери троих детей, обвиненной в убийстве мужа.

Трагедия произошла в ноябре прошлого года в селе Гюнешли Джалилабадского района. Утром между супругами вспыхнула ссора из‑за бытовых проблем и финансовых трудностей: женщина тянула на себе всю семью, в то время как муж был безработным алкоголиком. В ходе конфликта женщина ударила мужа ножом в грудь.

На суде Касира признала вину, но подчеркнула, что не собиралась убивать мужа. Она рассказала, что вышла замуж в 2014 году. У семьи родилось трое детей — двое из них инвалиды.

По словам Джафаровой, за последние три года из‑за алкоголизма мужа в семье постоянно происходили скандалы. Подсудимая утверждала, что взяла нож сначала с намерением причинить вред себе. Когда муж подошел ближе, она попыталась оттолкнуть его, и нож попал ему в грудь. Она сразу позвала свекра, помогла доставить раненого в больницу и рассказала полиции все как было: «Вюсал сказал врачу, что упал. Его перевели в реанимацию. Пришли полицейские, спросили, где он упал. Позже мне рассказали, что состояние Вюсала ухудшилось и врач сообщил полиции, что рана — ножевого происхождения. Я честно все рассказала».

Мать погибшего заявила, что не имеет претензий к невестке.

Решением Ленкоранского суда по тяжким преступлениям действия Касиры Джафаровой квалифицированы по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана. Она приговорена к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении строгого режима.

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