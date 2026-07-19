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Россия грозит Южной Корее

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Россия отреагирует «соответствующим» образом в случае размещения американского ракетного комплекса Typhon на территории Республики Корея, заявил заместитель главы МИД России Андрей Руденко в интервью ТАСС.

«В случае подобного развития событий это будет расценено как угроза безопасности Российской Федерации, что повлечет за собой соответствующую реакцию», — сказал российский дипломат, отвечая на вопрос о возможных действиях Москвы.

При этом Руденко сказал, что российский МИД не располагает информацией о намерениях Сеула разместить комплекс Typhon на своей территории.

В том же интервью Руденко заявил, что размещение Typhon на территории Японии создает угрозу безопасности российских дальневосточных регионов. По его словам, Москва рассматривает такие действия как фактор, «негативно влияющий» на стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, независимо от того, будет ли размещение комплексов временным, ротационным или постоянным.

Американская система Typhon предназначена для запуска многофункциональных ракет SM-6 и крылатых ракет Tomahawk. Дальность полета ракет Tomahawk, которыми может оснащаться комплекс, составляет порядка 2 тыс. км.

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