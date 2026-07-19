Новые санкции против России: страны Евросоюза ставят условия

Внутри Европейского союза растет сопротивление введению новых экономических санкций против России. Financial Times со ссылкой на пятерых дипломатов ЕС, участвующих в переговорах, сообщает, что все больше государств-членов требуют для себя исключений из санкций, поскольку крупный европейский бизнес стремится сохранить доходы от сотрудничества с РФ.

По словам дипломатов, все меньше правительств готовы соглашаться на решения, которые могут нанести ущерб компаниям из их стран. «За столом переговоров моральный императив работает все меньше», – признался один из собеседников издания. добавив, что хотя европейские правительства по-прежнему поддерживают жесткую риторику и говорят о солидарности, на практике эти заявления зачастую не подкрепляются конкретными решениями.

Наибольшие споры возникли вокруг ряда отраслевых ограничений. В частности, Греция отказывается поддержать весь пакет санкций, если в него не будет внесено исключение для перевозки российского сжиженного природного газа в третьи страны. По данным FT, больше всего от потенциального запрета пострадала бы судоходная компания Dynagas греческого бизнесмена Георгиоса Прокопиу, которая после начала полномасштабной войны транспортировала более 30 млн тонн российского СПГ.

В то же время Германия и Португалия настаивают на исключении из санкционного предложения запрета на закупку российской рыбы, мотивируя это необходимостью поддержать собственную рыбоперерабатывающую промышленность. Франция и Италия, в свою очередь, стремятся смягчить предложение о запрете на выдачу виз в ЕС российским военным, участвовавшим в войне против Украины. Австрия же вновь добивается размораживания около 2 млрд евро российских активов для компенсации убытков банка Raiffeisen.

По словам дипломатов, масштабы требований об исключениях стали беспрецедентными. «Это серьезный кризис для всего подхода к санкциям. Если все будут требовать исключений и лазеек, то в конце процесса каждый пакет санкций станет просто пустой оболочкой», – рассказал один из дипломатов.️

21-й пакет санкций предусматривает новые ограничения против российского экспорта и финансовой системы, а также сохраняет низкий потолок цен на российскую нефть.