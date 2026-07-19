Оторвало хвост: уничтожение российского бомбардировщика

В результате удара СБУ по военному аэродрому «Энгельс-2» в Саратовской области РФ стратегический бомбардировщик Ту-95 разломан на две части. В публикации «Схем» (проект «Радио Свобода») говорится, что у самолета оторвало хвост.

Издание привело спутниковый снимок от сервиса Planet Labs. Снимок показывает состояние самолета 19 июля. «Видно, что один из российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 на аэродроме «Энгельс-2» под Саратовом получил критические повреждения. На фото четко видно – хвостовая часть самолета полностью «отсоединена» от основного корпуса», – указали журналисты.

Известно, что подобные самолеты Россия уже не производит.

По данным Службы безопасности Украины, украинские дальнобойные дроны преодолели около 800 километров до «Энгельса», поразив бомбардировщик во время стоянки.