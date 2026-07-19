Путин благодарит Северную Корею за помощь в войне

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой МИД Северной Кореи Цой Сон Хи. Во встрече также приняли участие российский министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, сообщает «Коммерсант».

Президент РФ поблагодарил северокорейские власти за поддержку России в войне против Украины. Отдельно президент РФ упомянул решение руководства Северной Кореи направить своих военнослужащих для участия в боевых действиях в Курской области.

Кроме того, российский президент высоко оценил «глубокое взаимопонимание», сложившееся с главой республики Ким Чен Ыном. По словам Путина, отношения стран развиваются в разных направлениях. Цой Сон Хи передала президенту России «теплый, товарищеский» привет от Ким Чен Ына.