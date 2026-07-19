Греция закрыла школы турецкого меньшинства. Анкара обвиняет Афины в нарушении Лозаннского договора

Турция осуждает решение Греции закрыть восемь начальных школ турецкого меньшинства в регионе Западная Тракия, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Турции Онджю Кечели. Об этом информирует Anadolu.

Поводом для закрытия греческими властями школ, как утверждается, стало «недостаточное число» учащихся. Теперь общее количество начальных школ для турецкого меньшинства в Западной Тракии сократится до 76.

Кечели также раскритиковал «создание новых препятствий для зачисления в начальную школу» турецкого меньшинства в городе Ксанти. Он отметил, что подобные меры являются «очередным примером систематической политики, направленной на ущемление права турецкого меньшинства Западной Тракии на образование».

«Такого рода дискриминационные решения и действия представляют собой нарушение положений Лозаннского мирного договора», - подчеркнул представитель турецкого внешнеполитического ведомства. Дипломат призвал Афины выполнять свои международные обязательства в сфере защиты прав меньшинств и фундаментальных прав человека.

«Мы вновь призываем Грецию, которая продолжает игнорировать решения международных судебных инстанций, зафиксировавших нарушения прав турецкого меньшинства в Западной Тракии, а также рекомендации ведущих европейских институтов, действовать в соответствии со своими договорными обязательствами в области защиты прав меньшинств и фундаментальных прав человека», - заявил Кечели.

По его словам, Турция и дальше будет поддерживать турецкое меньшинство в Западной Тракии в его борьбе за защиту своих прав и правового статуса.