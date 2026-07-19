У Трампа большие надежды на нового премьера Британии

Президент США Дональд Трамп поддерживает планы Энди Бернэма, который 20 июля должен вступить в должность премьер-министра Соединенного Королевства, касающиеся наращивания добычи нефти на месторождениях в Северном море.

«Жители Абердина в Шотландии танцуют на улицах, поскольку новый премьер-министр Энди Бернэм заявил, что он в полной мере откроет доступ к бесценным нефтяным запасам Северного моря, - написал Трамп в Truth Social. - Это один из величайших на Земле источников высококачественной нефти, запасов которой хватит на сотни лет, большая ее часть еще не разведана. Она превратит Соединенное Королевство из нищей страны в одно из самых богатых в мире государств».

Трамп утверждает, что Великобритания «платит Норвегии миллиарды долларов в год» за поставку нефти. Он также ожидает, что «Великобритания откажется от старых и ужасных на вид ветрогенераторов».

Ранее газета Financial Times отмечала, что в программе Бернэма особое внимание будет уделяться развитию нефтегазовых месторождений Северного моря, социальной помощи, возвращению полномочий регионам, борьбе с ростом стоимости жизни.

Трамп не раз критиковал британские власти за их отказ от расширения объемов добычи нефти и газа в Северном море.