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Россия ударила крылатыми ракетами по судну в Черном море: пятеро погибших, есть раненые и пропавшие без вести

22:21 577

Российские военные нанесли ракетный удар по гражданскому сухогрузу Golden Leo(флаг Гвинея-Бисау, владелец – Турция) в Одесской области, который выходил из зоны боевых действий с грузом зерна. По предварительным данным, погибли пять человек, еще пять членов экипажа пропали без вести. Об этом сообщили 19 июля в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины (ВМС).

Утверждается, что российская армия ударила по сухогрузу тремя крылатыми ракетами типа Х-59/Х-69. Попадание пришлось в район правого борта надстройки, на борту возник пожар, говорится в сообщении. Восемь членов экипажа эвакуированы в одну из больниц Одессы.

«Это очередной целенаправленный удар России по безоружному гражданскому судну под иностранным флагом, которое не представляло никакой военной угрозы. Атака является актом террора против мирного судоходства и грубым нарушением норм международного гуманитарного права», — подчеркнули в ВМС ВСУ.

Россия заявления украинских военных не комментировала. Ранее Минобороны РФ утверждало, что в результате российских ударов были поражены: два морских судна типа «балкер» с грузом военного назначения на рейде порта Одессы; два морских судна типа «балкер» и «сухогруз» севернее острова Змеиный, с которых ВСУ осуществлялся запуск ударных беспилотников и безэкипажных катеров.

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