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Израиль «внимательно следит» за событиями в Иране

22:30 170

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) следит за происходящим в Иране и готова немедленно возобновить боевые действия против любого, кто причинит вред еврейскому государству, предупредил начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Эяль Замир.

«Мы внимательно следим за развитием событий в Иране и поддерживаем высокий уровень боеготовности. Мы готовы немедленно возобновить боевые действия и будем действовать с большой решимостью против любого, кто причинит нам вред», - сказал Замир, которого цитирует армейская пресс-служба.

Замир отметил, что 19 июля ЦАХАЛ «отслеживал запуск ракеты в направлении иорданской Акабы». По его словам, «израильская система противовоздушной обороны остается в состоянии повышенной готовности для защиты израильского гражданского населения».

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