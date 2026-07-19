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Сборная Азербайджана по пляжному футболу выиграла Евролигу

ФОТО
Отдел спорта
19 июля 2026, 23:24 447

Сборная Азербайджана по пляжному футболу выиграла турнир Евролиги в дивизионе «B». Соревнование проходило в Батуми.

На групповом этапе наша команда победила Англию (8:3) и Словакию (4:2), но проиграла Латвии (2:3). В полуфинале была разгромлена Норвегия (6:1), а в финале был взят реванш у Латвии (4:0).

Азербайджан и Латвия завоевали право в следующем сезоне играть в дивизионе «А».

Евролига в пляжном футболе - главное соревнование на континенте.

Лучшим игроком турнира в Батуми признан защитник сборной Азербайджана Сахиб Мамедов. Голкипера Эльчина Гасымова посчитали лучшим вратарем соревнования.

В составе сборной Азербайджана лучшим бомбардиром стал Сабир Аллахгулиев, забивший шесть голов.

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