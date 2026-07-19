Азербайджан обыграл Нидерланды в последнем матче на чемпионате Европы

Молодежная сборная Азербайджана по баскетболу заняла 11-е место на чемпионате Европы U-20 в дивизионе «B». В заключительном матче турнира, проходившего в Братиславе, команда Анара Сарыева обыграла Нидерланды со счетом 66:60.

Ранее на групповом этапе Азербайджан проиграл Швеции (58:85), обыграл Словакию (72:66), уступил Ирландии (47:54) и Северной Македонии (57:67). Заняв в группе из пяти команд 4-е место, наша сборная участвовала в борьбе за 9-16-е места. Здесь Азербайджан обыграл Швейцарию (72:66), проиграл Боснии и Герцеговине (53:60) и, победив сегодня Нидерланды, в итоге занял 11-е место среди 21 команды.

Позади сборной Азербайджана остались Нидерланды, Швейцария, Кипр, Грузия, Дания, Эстония, Косово, Словакия, Армения и Албания.

Также стоит отметить, что Швеция и Ирландия, которым мы проиграли в группе, заняли в итоге 3-е и 5-е места соответственно.