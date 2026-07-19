Взрыв иранского беспилотника: в Ираке погиб американский военный

Военнослужащий США погиб в Ираке 18 июля при осуществлении «контролируемой детонации» боеприпаса со сбитого иранского беспилотника. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Уточняется, что «военнослужащий США в северной части Ирака погиб в ходе боевых действий 18 июля при контролируемой детонации неразорвавшегося боеприпаса со сбитого иранского дрона-камикадзе». Еще один военнослужащий США был ранен.

Центральное командование США также сообщило, что американские военнослужащие обнаружили неопознанные останки в Иордании после иранской атаки 17 июля, в результате которой погибли двое американских военнослужащих, а один пропал без вести. В настоящее время проводится экспертиза для подтверждения подлинности останков, добавило Центральное командование.