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После встречи с Трампом премьер Ирака летит в Тегеран

19 июля 2026, 23:50 386

Премьер-министр Ирака Али аз-Заиди совершит визит в Тегеран, где, как предполагается, будет подписано несколько двусторонних соглашений о сотрудничестве. Об этом говорится в специальном заявлении иракского Министерства иностранных дел, которое цитирует агентство INA.

Отмечается, что заместитель главы МИД Ирака принял посла исламской республики в Багдаде; в ходе встречи были «рассмотрены двусторонние отношения и повестка предстоящего визита премьер-министра в Тегеран в конце следующей недели». Указывается, что стороны обсудили «подписание (в ходе визита) ряда меморандумов о взаимопонимании в области совместного сотрудничества, которые будут служить интересам обеих стран».

Премьер-министр Ирака ранее совершил официальный визит в США, во время которого провел переговоры с американским президентом Дональдом Трампом.

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