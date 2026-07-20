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Четвертый день протестов в Украине

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Жители Киева вечером 19 июля снова собрались на возле театра имени Ивана Франко на акцию против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны.

По подсчетам украинских СМИ, на площади собралось несколько сотен человек. Они требуют отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и реформы в армии.

Акции с 16 июля.проходят и в других городах Украины, включая Харьков, Днепр, Николаев и Одессу.

Правительство Украины 14 июля ушло в отставку в полном составе. Некоторых министров переназначили, но Михаила Федорова на посту главы Минобороны заменили сменил Евгений Хмара. Причиной отстранения Федорова от должности стал конфликт с главкомом ВСУ Александром Сырским, заявил сам бывший министр обороны. По информации Financial Times, президент Украины Владимир Зеленский рассматривает вариант отправить в отставку и Сырского.

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