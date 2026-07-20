Четвертый день протестов в Украине

Жители Киева вечером 19 июля снова собрались на возле театра имени Ивана Франко на акцию против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны.
По подсчетам украинских СМИ, на площади собралось несколько сотен человек. Они требуют отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и реформы в армии.
Акции с 16 июля.проходят и в других городах Украины, включая Харьков, Днепр, Николаев и Одессу.
Правительство Украины 14 июля ушло в отставку в полном составе. Некоторых министров переназначили, но Михаила Федорова на посту главы Минобороны заменили сменил Евгений Хмара. Причиной отстранения Федорова от должности стал конфликт с главкомом ВСУ Александром Сырским, заявил сам бывший министр обороны. По информации Financial Times, президент Украины Владимир Зеленский рассматривает вариант отправить в отставку и Сырского.