Четвертый день протестов в Украине

Жители Киева вечером 19 июля снова собрались на возле театра имени Ивана Франко на акцию против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны.

По подсчетам украинских СМИ, на площади собралось несколько сотен человек. Они требуют отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и реформы в армии.

Акции с 16 июля.проходят и в других городах Украины, включая Харьков, Днепр, Николаев и Одессу.