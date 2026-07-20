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Америка перебрасывает истребители на Ближний Восток

00:54 479

Соединенные Штаты решили перебросить дополнительные истребители F-16 и F-35 из Европы на Ближний Восток, сообщила газета The New York Times (NYT).

По словам ее источников из числа американских должностных лиц, «истребители ВВС F-16 из Германии и малозаметные F-35 из Великобритании направили на Ближний Восток». В публикации уточняется, что в регион также перебрасывают «дополнительные самолеты-заправщики». Как отмечает издание, эти шаги «стали еще одним признаком того, что администрация Трампа может скоро усилить удары по Ирану».

В публикации указывается, что «пока не ясно, где будут базироваться эти дополнительные боевые самолеты». Часть заправщиков США, как ожидается, направят на авиабазы в Израиле.

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