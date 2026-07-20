Роналдо принес Трампу в ложу Кубок мира

На девятой минуте трансляции финального матча показали, как экс-форвард сборной Бразилии Роналдо принес трофей в ложу Трампа, который сидел рядом с главой ФИФА Джанни Инфантино.

Президенту США Дональду Трампу принесли потрогать трофей чемпионата мира по футболу 2026 года.

По регламенту ФИФА Кубок мира могут трогать лишь четыре категории лиц — чемпионы действующие и бывшие, руководство международной футбольной организации и главы государств.

Финал ЧМ-2026 между действующими чемпионом мира сборной Аргентины и чемпионом Европы сборной Испании проходит в Нью-Джерси (США).