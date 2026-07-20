Знаменитой шахматистке предложили стать президентом

После смещения Тамаша Шуйока с должности Мадьяр написал в соцсетях, что Венгрии нужен новый глава государства, «которым мог бы гордиться каждый венгр».

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предложил кандидатуру знаменитой шахматистки Юдит Полгар на пост президента страны. Голосование за нее может состояться в течение месяца, сообщает Bloomberg.

Мадьяр анонсировал, что в понедельник, 20 июля, встретится с Полгар, чтобы спросить, готова ли она занять этот пост до принятия Венгрией новой конституции. Мадьяр подчеркнул, что она является тем человеком, который способен представлять интересы всех венгров и способствовать «единству и миру».

«Президентство — это не профессия и не работа, а высшая форма государственной службы... Признание, которым (Полгар) пользуется, обусловлено не политическими связями или контактами, а ее исключительным талантом, усердием, непревзойденной способностью к трудолюбию и честностью», — сказал премьер-министр Венгрии.