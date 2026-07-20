Вэнс стал отцом в четвертый раз

Вице-президент Джей Ди Вэнс и его супруга, вторая леди Уша Вэнс в воскресенье объявили о рождении своего четвертого ребенка, Алека Нила Вэнса, сообщает Associated Press (AP).

Вэнс объявил о рождении ребенка в социальных сетях, опубликовав заявление, подписанное им и его женой: «Мы рады сообщить, что сегодня утром у нас родился сын, Алек Нил Вэнс. Уша и малыш чувствуют себя хорошо и здоровы, а наши дети безмерно рады встрече со своим младшим братом».

Они поблагодарили врачей и персонал Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, а также медицинскую команду Белого дома.

Примечательно, что Алек — первый ребенок, который родился у действующего вице-президента США более чем за 150 лет. У супругов Вэнс уже есть трое детей: сыновья Эван и Вивек, а также дочь Мирабель.