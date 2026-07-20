Три футболиста сборной Испании признаны лучшими игроками ЧМ-2026

Капитан сборной Испании Родри признан лучшим игроком чемпионата мира-2026. Испания стала чемпионом мира во 2-й раз в своей истории, обыграв Аргентину в финале ЧМ-2026 со счетом 1:0.

На церемонии награждения после матча Родри вручили Золотой мяч чемпионата мира как лучшему игроку турнира по версии ФИФА.

Обладателем Серебряного мяча ЧМ-2026 стал форвард сборной Аргентины Лионель Месси. Бронзовый мяч достался форварду сборной Франции Килиану Мбаппе.

Больше всего голов на ЧМ-2026 забил Килиан Мбаппе. Нападающий сборной Франции завершил турнир с 10 голами в 8 играх. Его команда завершила турнир на четвертом месте.

Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира во второй раз подряд. В 2022-м он забил 8 мячей в 7 играх.

Вторым по голам на ЧМ-2026 стал Лионель Месси – он отличился 8 раз. По 7 голов забили Джуд Беллингем (Англия) и Эрлинг Холанд (Норвегия).

Лучшим молодым игроком ФИФА признала испанца Пау Кубарси. 19-летний защитник сборной Испании, представляющий «Барселону», выходил в стартовом составе в каждом из 8 матчей. За весь турнир Испания пропустила лишь один гол – от Бельгии в 1/4 финала (2:1).

Испанский голкипер Унаи Симон назван лучшим вратарем ЧМ.