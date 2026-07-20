Жеребьевка 3-го раунда Лиги чемпионов: «Сабах» в ожидании следующего соперника

Сегодня в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 3-го квалификационного раунда футбольных еврокубков. В 14:00 по бакинскому времени стартует жеребьевка Лиги чемпионов. Азербайджан здесь представляет «Сабах».

Во 2-м квалификационном раунде команда Вальдаса Дамбраускаса сыграет с финским клубом КуПС. Эти матчи состоятся 21 и 28 июля.

Пара «Сабах» - КуПС будет «несеянной» при жеребьевке 3-го раунда. Победителю противостояния между чемпионами Азербайджана и Финляндии могут достаться сильнейшие в следующих «сеяных» парах:

«Ларн» (Северная Ирландия) - «Црвена Звезда» (Сербия)

«Тун» (Швейцария) - «Динамо» (Загреб, Хорватия)

«Иберия 1999» (Грузия) - «Слован» (Словакия)

«Орхус» (Дания) - «Лех» (Польша)

«Эгнатия» (Албания) - «Целе» (Словения)

«Омония» (Кипр) - «Кайрат» (Казахстан).

За несколько часов до жеребьевки УЕФА может поделить команды на группы. В таком случае у «Сабаха» в потенциальных соперниках будут три пары.