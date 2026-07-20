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Лига Европы: какой жребий выпадет «Карабаху»?

Эльмир Алиев, отдел спорта
08:24 759

Сегодня в 15:00 по бакинскому времени в швейцарском Ньоне начнется жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. С кем на этой стадии сыграет «Карабах», если пройдет во 2-м раунде софийский ЦСКА (матчи состоятся 23 и 30 июля)?

Пара «Карабах» - ЦСКА за счет высокого рейтинга (42,750) азербайджанской команды будет среди «сеяных». В случае победы над болгарами команда Гурбана Гурбанова в 3-м раунде может встретиться с одним из следующих клубов:

«Ягеллония» (Польша); 

победитель пары «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) - «Шериф» (Молдова);

победитель пары «Хаммарбю» (Швеция) — «Андерлехт» (Бельгия);

победитель пары «Пафос» (Кипр) - «Хайдук» (Хорватия);

победитель пары «Тромсе» (Норвегия) - «Градец Кралове» (Чехия);

неудачник пары из Лиги чемпионов «Штурм» (Австрия) — «Хартс» (Шотландия); 

неудачник пары из Лиги чемпионов «Фенербахче» (Турция) — «Гурник» (Польша).

В 3-м раунде Лиги Европы может сыграть и «Сабах», если не пройдет финский КуПС во 2-м раунде Лиги чемпионов. В таком случае «Сабах» сыграет в Лиге Европы в так называемом «пути чемпионов». Это отдельная сетка для чемпионов-неудачников из Лиги чемпионов. Пара «Сабах» - КуПС будет тут «несеяной». Возможные соперники - проигравшие в следующих парах 2-го раунда Лиги чемпионов:

«Викингур» (Исландия) - «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль)

«Омония» (Кипр) - «Кайрат» (Казахстан)

«Ларн» (Северная Ирландия) - «Црвена Звезда» (Сербия)

«Орхус» (Дания) - «Лех» (Польша)

«Левски» (Болгария) - «Университатя» (Крайова, Румыния).

За несколько часов до жеребьевки УЕФА может поделить команды на группы. В таком случае число потенциальных соперников азербайджанских клубов сократится.

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