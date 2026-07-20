«Нефтчи» и «Зиря» в надежде на хорошие новости из Швейцарии

Сегодня в 16:00 по бакинскому времени в швейцарском Ньоне начнется жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги конференций. Своих возможных соперников узнают «Нефтчи» и «Зиря».

Как известно, во 2-м раунде «Нефтчи» сыграет с минским «Динамо» (матчи состоятся 22 и 30 июля), а «Зиря» - с эстонским клубом «Пайде» (23 и 30 июля).

Во время сегодняшней жеребьевки пары «Пайде» - «Зиря» и «Нефтчи» - «Динамо» будут «несеяными».

Их соперниками в 3-м раунде могут стать победители следующих 20 «сеяных» пар:

«Брага» (Португалия) — «Железничар» (Сербия)

«Аякс» (Нидерланды) — «Войводина» (Сербия)

«Копенгаген» (Дания) — «Полесье» (Украина)

«Гент» (Бельгия) — ЛНЗ (Украина)

«Рапид» (Австрия) — «Санта-Колома» (Андорра)

«Панатинаикос» (Греция) — «Пакш» (Венгрия)

«Лудогорец» (Болгария) — «Хапоэль» (Тель-Авив, Израиль)

ФКСБ (Румыния) — «Ауда» (Латвия)

«Ракув» (Польша) — «Валлетта» (Мальта)

«Партизан» (Сербия) — «УНА Штрассен» (Люксембург)

«Лугано» (Швейцария) — «Дукаджини» (Косово)

АЕК (Кипр) — «Бейтар» (Израиль)

«Истанбул Башакшехир» (Турция) — «Интер» (Финляндия)

«Риека» (Хорватия) — «Дерри Сити» (Ирландия)

ХИК (Финляндия) — «Колрейн» (Северная Ирландия)

«Зриньски» (Босния и Герцеговина) — «Валюр» (Исландия)

РФШ (Латвия) — «Вестри» (Исландия)

«Бранн» (Норвегия) — «Университатя» (Клуж, Румыния)

«Жальгирис» (Вильнюс, Литва) — «Динамо» (Тбилиси, Грузия)

«Шкендия» (Северная Македония) — «Браво» (Словения);

а также проигравшие в четырех парах 2-го раунда Лиги Европы:

«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — «Шериф» (Молдова)

ПАОК (Греция) — «Динамо» (Киев, Украина)

«Мидтьюлланд» (Дания) — «Бешикташ» (Турция)

«Ференцварош» (Венгрия) — «Твенте» (Нидерланды).

Стоит также добавить, что «несеяной» будет и пара «Карабах» - ЦСКА (София). Команда, проигравшая во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы, получит в 3-м раунде Лиги конференций соперника из вышеуказанного списка «сеяных».

До жеребьевки УЕФА по традиции поделит команды на группы и число потенциальных соперников сократится.